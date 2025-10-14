Christian Horner, gata să producă un "cutremur" în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull - Antena Sport

Închide meniul
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 9:28

Christian Horner, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

Christian Horner se poate întoarce în Formula 1 și poate ajunge la una dintre cele mai mari rivale a fostei sale echipe, Red Bull. Englezii de la Daily Mail Sport au scris un articol despre cum conducătorul englez este în discuții cu cei de la Ferrari, constructori care au fost într-o concurență aproape constantă cu austriecii în ultimii 15 ani.

Horner ar putea avea șansa să revină în “Marele Circ” destul de repde după ce a fost demis de la Red Bull la începutul lunii iulie, fără ca echipa să ofere un motiv concret. Unele voci spun că totul a pornit din cauza scandalului de hărțuire în care a fost implicat englezul, fără să fie găsit vinovat, iar altele au mizat strict pe forma slabă a monopostului până în acel punct al sezonului.

Detalii din culisele posbilei reveniri a lui Horner

Multiple surse ale jurnaliștilor englezi spun că Horner este “curtat” de Ferrari, deși ar exista discuții și cu alți constrcutori. Recent, chiar unul dintre oficialii de la Haas a dezvăluit că au avut un dialog alături de fostul șef de la Red Bull, însă nu s-a ajuns la nimic concret.

În ceea ce privește narativa venirii lui Horner la Ferrari, presa din Anglia se bazează și pe faptul că președintele de la Maranello, John Elkann, nu ar avea încredere în șeful echipei, Fred Vasseur. Francezul și-a prelungit însă în vară înțelegerea alături de “calul cabrat” pe mai multe sezoane, astfel că îndepărtarea sa de la echipă pentru a-i face loc lui Horner nu ar fi atât de facilă.

La Red Bull, Horner s-a duelat cu Ferrari în mai multe rânduri fie pentru titlul la piloți, fie pentru un loc cât mai bun în clasamentul constructorilor. Câteva episoade marcante sunt reprezentate de luptele din deceniul trecut dintre Sebastian Vettel și Fernando Alonso, la care se adaugă cele din trecutul apropiat, în care Max Verstappen și Charles Leclerc s-au duelat pentru titlul din 2022 până într-un punct.

1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 „La asta să răspunzi tu". Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus" 4 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: "Băi, dar chiar nimeni nu vede" 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător" 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: "Las pe altcineva"
