Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat - Antena Sport

Aşa cum se aştepta Mircea Lucescu, banderola de căpitan l-a responsabilizat din plin pe Ianis Hagi în meciul cu Austria. Băiatul lui Hagi a făcut un meci mare, iar de numele lui se leagă şi reuşita lui Ghiţă, care ne-a adus trei puncte.
Ianis Hagi (26 de ani), de la Alanyaspor, a centrat decisiv la golul realizat de Virgil Ghiță (27 de ani), iar România a prins aer în lupta pentru calificare. La câteva zeci de secunde distanţă, centralul partidei a fluierat finalul, iar Ianis Hagi a mers direct la căpitanul adversarilor, David Alaba, cu care a făcut schimb de tricouri.
Alaba nu a strălucit contra României, dar din tabăra austriecilor el este cu singuranţă cel mai titrat. El se află sub contract cu Real Madrid.
- Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
- Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
- Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
- Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0
- Remarcaţii lui Gigi Becali, după România – Austria 1-0: “Fotbalist! Eu nu credeam”