Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat - Antena Sport

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Publicat: 13 octombrie 2025, 17:02

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Ianis Hagi

Aşa cum se aştepta Mircea Lucescu, banderola de căpitan l-a responsabilizat din plin pe Ianis Hagi în meciul cu Austria. Băiatul lui Hagi a făcut un meci mare, iar de numele lui se leagă şi reuşita lui Ghiţă, care ne-a adus trei puncte.

Ianis Hagi (26 de ani), de la Alanyaspor, a centrat decisiv la golul realizat de Virgil Ghiță (27 de ani), iar România a prins aer în lupta pentru calificare. La câteva zeci de secunde distanţă, centralul partidei a fluierat finalul, iar Ianis Hagi a mers direct la căpitanul adversarilor, David Alaba, cu care a făcut schimb de tricouri.

Alaba nu a strălucit contra României, dar din tabăra austriecilor el este cu singuranţă cel mai titrat. El se află sub contract cu Real Madrid.

