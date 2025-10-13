Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România - Austria! Ronny a întreţinut atmosfera - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera
Video

S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera

Publicat: 13 octombrie 2025, 20:32

Comentarii

Fanii au mancat, dar s-au si distrat inaintea meciului, iar mascota Ronny a intretinut atmosfera!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Micii au sfârâit pe gratare înainte de marea victorie a României.

“Sperăm într-o victorie şi cu Bosnia şi să mergem la mondiale!”

La stadion, lumea s-a inghesuit la poze cu mascota nationalei.

Iar fanii s-au vopsit în roşu, galben şi albastru.

Reclamă
Reclamă

“Dăm foarte multe goluri. Hai Româniaaa!”

“Vreau să joace, vreau să fiu mândru de ei. Uraaa Romania!”

Suporterii României s-au distrat cu tot felul de jocuri, înaintea bătaliei cu Austria.

Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazineReacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Reclamă

“E ţara mea şi o să o iubesc tot timpul şi o voi susţine.”

“România, Româniaaaa!”

Şi o doamnă, mare fana a lui Burca, a venit să strige pentru naţională.

“Cred că se vede! L-am primit chiar de la el, anul acesta, de ziua mea.

Succes, pasiune! Noi suntem alături, vă iubim şi hai România!”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
22:35
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM. Surprize mari la pauză!
22:34
“Mircea, nu renunța!” Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial
22:20
VIDEORomânia – Luxemburg 3-1. Calificare în optimi la CE Echipe Seniori pentru naţionalele feminine şi masculine
22:16
VideoJurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua