S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România - Austria! Ronny a întreţinut atmosfera - Antena Sport

Fanii au mancat, dar s-au si distrat inaintea meciului, iar mascota Ronny a intretinut atmosfera!
Micii au sfârâit pe gratare înainte de marea victorie a României.
“Sperăm într-o victorie şi cu Bosnia şi să mergem la mondiale!”
La stadion, lumea s-a inghesuit la poze cu mascota nationalei.
Iar fanii s-au vopsit în roşu, galben şi albastru.
“Dăm foarte multe goluri. Hai Româniaaa!”
“Vreau să joace, vreau să fiu mândru de ei. Uraaa Romania!”
Suporterii României s-au distrat cu tot felul de jocuri, înaintea bătaliei cu Austria.
“E ţara mea şi o să o iubesc tot timpul şi o voi susţine.”
“România, Româniaaaa!”
Şi o doamnă, mare fana a lui Burca, a venit să strige pentru naţională.
“Cred că se vede! L-am primit chiar de la el, anul acesta, de ziua mea.
Succes, pasiune! Noi suntem alături, vă iubim şi hai România!”
- Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor
