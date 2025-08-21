Jurnal Antena Sport | Toate drumurile duc la Aberdeen - Antena Sport

Louis Munteanu, două goluri anulate cu Hacken! CFR Cluj, umilită de suedezi în prima repriză

Video Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid

LIVE TEXT Bașakșehir – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul

LIVE TEXT Hacken – CFR Cluj 4-1. Korenica a redus din diferență! Repriză de coșmar pentru echipa lui Dan Petrescu

Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipa de start a roș-albaștrilor