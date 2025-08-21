Jurnal Antena Sport | Toate drumurile duc la Aberdeen - Antena Sport

Închide meniul
Fanii FCSB-ului au condus și 10 ore pentru a-și susține echipa la Aberdeen! La ultima vizită în Scoția, FCSB a luat 4 de la Rangers.

 

Jurnal Antena Sport | Cu Dumnezeu înainte

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august

20:50
Louis Munteanu, două goluri anulate cu Hacken! CFR Cluj, umilită de suedezi în prima repriză
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Costel Gâlcă îl așteaptă pe Ianis Hagi la Rapid
20:43
LIVE TEXTBașakșehir – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul
20:39
LIVE TEXTHacken – CFR Cluj 4-1. Korenica a redus din diferență! Repriză de coșmar pentru echipa lui Dan Petrescu
20:33
Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipa de start a roș-albaștrilor
20:28
VIDEO & FOTOCum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion
