Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică - Antena Sport

Home | Fotbal | Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică

Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică

Publicat: 26 noiembrie 2025, 8:46

Comentarii
Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică

Jucătorii lui Chapecoense sărbătoresc promovare - Profimedia Images

Fanii au invadat terenul după ce Chapecoense a obţinut luni promovarea în prima ligă braziliană, Serie A, marcând revenirea echipei în principalul eşalon la nouă ani după ce un accident aviatic a dus la moartea majorităţii jucătorilor şi personalului echipei, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chapecoense, retrogradată cel mai recent în 2021, şi-a recâştigat statutul de echipă de top după o victorie cu 1-0 asupra echipei Atletico Goianiense în Serie B.

Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani de la tragedie

Echipa din Chapeco a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în noiembrie 2016, când avionul său s-a prăbuşit în drum spre Columbia, unde urma să dispute finala Copa Sudamericana. În accident au murit 71 dintre cei 77 de pasageri, inclusiv majoritatea jucătorilor şi a membrilor staff-ului.

Clubul şi-a revenit rapid după accident, menţinându-şi statutul de echipă de top în 2017 şi 2018. Cu toate acestea, performanţele au scăzut în sezoanele următoare, ceea ce a dus la retrogradarea în 2019 şi 2021.

Chapecoense a promovat anterior în Serie A în 2013, menţinându-se şase ani consecutivi în prima ligă şi recâştigându-şi locul în 2020 după ce a câştigat titlul din Serie B.

Reclamă
Reclamă

Cea mai recentă promovare marchează al optulea sezon în Serie A din Brazilia din istoria clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj Național FANATIK / Inscop Research
Fanatik.ro
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj Național FANATIK / Inscop Research
8:43
Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
8:42
Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: “Am văzut lucruri pozitive”
8:13
“E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!
23:54 25 nov.
Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor!
23:54 25 nov.
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor
23:37 25 nov.
Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc