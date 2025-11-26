Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică - Antena Sport

Fanii au invadat terenul după ce Chapecoense a obţinut luni promovarea în prima ligă braziliană, Serie A, marcând revenirea echipei în principalul eşalon la nouă ani după ce un accident aviatic a dus la moartea majorităţii jucătorilor şi personalului echipei, relatează Reuters.

Chapecoense, retrogradată cel mai recent în 2021, şi-a recâştigat statutul de echipă de top după o victorie cu 1-0 asupra echipei Atletico Goianiense în Serie B.

Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani de la tragedie

Echipa din Chapeco a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în noiembrie 2016, când avionul său s-a prăbuşit în drum spre Columbia, unde urma să dispute finala Copa Sudamericana. În accident au murit 71 dintre cei 77 de pasageri, inclusiv majoritatea jucătorilor şi a membrilor staff-ului.

Clubul şi-a revenit rapid după accident, menţinându-şi statutul de echipă de top în 2017 şi 2018. Cu toate acestea, performanţele au scăzut în sezoanele următoare, ceea ce a dus la retrogradarea în 2019 şi 2021.

Chapecoense a promovat anterior în Serie A în 2013, menţinându-se şase ani consecutivi în prima ligă şi recâştigându-şi locul în 2020 după ce a câştigat titlul din Serie B.