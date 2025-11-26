"Lamine şi Barca, distruşi" Presa spaniolă a amintit că omul care i-a "zdrobit" pe catalani a jucat la Barcelona - Antena Sport

Închide meniul
"Lamine şi Barca, distruşi" Presa spaniolă a amintit că omul care i-a "zdrobit" pe catalani a jucat la Barcelona

Home | Fotbal | Liga Campionilor | "Lamine şi Barca, distruşi" Presa spaniolă a amintit că omul care i-a "zdrobit" pe catalani a jucat la Barcelona

“Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona

Bogdan Stănescu Publicat: 26 noiembrie 2025, 9:38

Lamine şi Barca, distruşi Presa spaniolă a amintit că omul care i-a zdrobit pe catalani a jucat la Barcelona

Yamal, într-un duel cu Cucurella şi Garnacho, în Chelsea - Barcelona 3-0 / Profimedia Images

Marca a remarcat că MVP-ul meciului Chelsea – Barcelona 3-0, Marc Cucurella (27 de ani), a evoluat în trecut la catalani.

Cucurella şi-a făcut junioratul la Barcelona, după ce anterior a trecut pe la Espanyol. Ulterior a evoluat la seniori pentru Barca. În 2020, Cucurella a fost transferat de la Barcelona la Getafe în schimbul sumei de 11.8 milioane de euro.

Marca: “Noaptea în care Cucurella i-a distrus pe Lamine şi pe Barca”

Formaţia engleză Brighton l-a adus de la Getafe în vara lui 2021, plătind 18 milioane de euro pentru fundaşul lateral pe care avea să îl vândă în 2022 la Chelsea pentru mai bine de 65 de milioane de euro!

“Noaptea în care Cucurella l-a distrus pe Lamine… și pe Barca”, a titrat Marca.

“Fundașul lateral, desemnat MVP-ul meciului, l-a închis pe Lamine și a fost decisiv în victoria albaștrilor. Unii oameni vorbesc despre Marc Cucurella ca despre un bun fundaș. Există chiar și cei care se îndoiesc că fundașul lateral catalan ar trebui să fie cel care ocupă flancul stâng pentru echipa națională. În noaptea în care omul din Alella a trebuit să înfrunte cea mai grea provocare, Cucurella a ieșit victorios, cu premiul de MVP și o prestație memorabilă care a «sfâșiat» Barcelona.

“Ar fi putut păstra o opţiune de răscumpărare”

Mulți își amintesc că Cucurella a jucat pentru Barca, iar clubul catalan ar fi putut păstra o opțiune de răscumpărare atunci când acesta a trecut în Premier League. Înainte de asta, actualul fundaș al lui Chelsea își construise o carieră prin muncă asiduă la Eibar și Getafe. Transferul său la clubul londonez i-a surprins pe mulți, mai ales având în vedere cele 68 de milioane de euro plătite de clubul englez. Astăzi, rentabilitatea investiției este incontestabilă”, a notat publicaţia citată.

În meciul Chelsea – Barcelona 3-0 tabela s-a modificat prima oară în minutul 27, atunci când Kounde şi-a dat autogol, după o centrare de pe partea dreaptă a lui Cucurella. În minutul 44 Ronald Araujo a fost eliminat, după ce a primit al doilea galben. Londonezii s-au dezlănţuit după pauză, în superioritate numerică. Estevao a marcat pentru 2-0, după o acţiune individuală superbă. Delap a închis tabela în minutul 73, după ce a finalizat cu poarta goală, în urma unui assist excelent al lui Enzo Fernandez. Golul a fost iniţial anulat pentru un offside la Enzo Fernandez, dar în urma analizei VAR reuşita a fost validată.

După umilinţa cu Chelsea, Barcelona e pe locul 15 în grupa principală din UEFA Champions League, cu 7 puncte, iar Flick a admis că echipei sale îi va fi foarte greu să termine grupa pe locul 8, pentru a evita meciul de play-off pentru optimi.

