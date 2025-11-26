"Lamine şi Barca, distruşi" Presa spaniolă a amintit că omul care i-a "zdrobit" pe catalani a jucat la Barcelona - Antena Sport

Marca a remarcat că MVP-ul meciului Chelsea – Barcelona 3-0, Marc Cucurella (27 de ani), a evoluat în trecut la catalani.

Cucurella şi-a făcut junioratul la Barcelona, după ce anterior a trecut pe la Espanyol. Ulterior a evoluat la seniori pentru Barca. În 2020, Cucurella a fost transferat de la Barcelona la Getafe în schimbul sumei de 11.8 milioane de euro.

Marca: “Noaptea în care Cucurella i-a distrus pe Lamine şi pe Barca”

Formaţia engleză Brighton l-a adus de la Getafe în vara lui 2021, plătind 18 milioane de euro pentru fundaşul lateral pe care avea să îl vândă în 2022 la Chelsea pentru mai bine de 65 de milioane de euro!

“Noaptea în care Cucurella l-a distrus pe Lamine… și pe Barca”, a titrat Marca.

“Fundașul lateral, desemnat MVP-ul meciului, l-a închis pe Lamine și a fost decisiv în victoria albaștrilor. Unii oameni vorbesc despre Marc Cucurella ca despre un bun fundaș. Există chiar și cei care se îndoiesc că fundașul lateral catalan ar trebui să fie cel care ocupă flancul stâng pentru echipa națională. În noaptea în care omul din Alella a trebuit să înfrunte cea mai grea provocare, Cucurella a ieșit victorios, cu premiul de MVP și o prestație memorabilă care a «sfâșiat» Barcelona.