Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României - Antena Sport

Mihai Rotaru pregăteşte o dublă mutare pe piaţa de transferuri. Universitatea Craiova vrea să îl vândă pe Ștefan Baiaram pentru o sumă record, de 10 milioane de euro, în această iarnă! Giovanni Becali se ocupă deja de negocieri pentru a-l transfera pe jucătorul oltenilor în Italia! În locul lui ar urma să fie adus Andrei Ivan.

Andrei Ivan a ajuns la vârsta de 28 de ani și joacă în campionatul Greciei. A fost transferat de Panserraikos, formație care nu stă prea bine în campionat. Mai exact, trupa fostului atacant de la Craiova este pe ultimul loc și, chiar dacă mai este mult până la finalul sezonului, are șanse mari să retrogradeze. Acesta ar fi primul motiv pentru care Mihai Rotaru l-ar putea repatria pe Ivan, anunţă 3minute.net.

Un alt motiv pentru care Andrei Ivan s-ar întoarce mai ușor, ar fi faptul că Alex Mitriță nu mai e la Universitatea Craiova. Cei doi nu au jucat prea bine împreună, nici măcar când l-au avut pe bancă pe Mirel Rădoi. Acum, atacantul nu ar mai avea un nume atât de sonor pentru care să se dueleze, când vine vorba de poziția de vedetă în echipă, mai ales dacă pleacă și Ștefan Baiaram. Totodată, Ivan este acum cotat la 1 milion de euro. Atacantul a jucat 10 meciuri în campionatul din Grecia și a marcat două goluri.