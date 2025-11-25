Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. "Vreau să vând o fabrică..." - Antena Sport

Gigi Becali vrea să vândă o mare companie din România, dar nu poate face tranzacţia! Motivul? Statul încă nu i-a dat toate aprobările, mai ales că fabrica este una de armament.

Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani. Iar de ceva timp încearcă să vândă fabrica unei companii americane. Becali încearcă de ani să scape de firma care se află în insolvență, dar spune că-i lipsesc anumite aprobări care blochează tranzacția de 13 milioane de euro.

„Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis că să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu. Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro.

Este o fabrică fără nimic în ea. Sunt niște hale acolo. Ce fac ei e treaba lor. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte. E un contract între mine și un privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, nebunule?

Investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să îi verific. Vă dați seama? Guvernul are o comisie de verificare a investitorilor străini. Eu străin, vreau să investesc în România și ei cer 10.000 de euro ca să te verifice. Au prostit oamenii de 10.000 de euro. După ce te verifică, vor să mai să-ți pună și condiții.