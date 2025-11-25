AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
Antena
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie

Publicat: 25 noiembrie 2025, 17:32

Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la posibilul transfer al lui Andre Duarte la FCSB la lupta încinsă din Formula 1 pentru titlul mondial.

1. Becali îl vrea pe Duarte

Gigi Becali vrea să îl aducă pe Duarte la FCSB. Portughezul a fost dat dispărut de Ujpest, iar maghiarii susţin că e încă sub contract. “Şi-a anunţat plecarea fără acord”, au scris ei.

2. “Câinii”, probleme mari

Musi şi Armstrong nu vor mai juca în acest an. Şi Cristi Mihai e accidentat. “E îngrijorător”, a transmis conducerea lui Dinamo.

3. Plecare de la FRF

Tot de pe site-ul AS.ro afli ce oficial al Federaţiei a fost dat afară.

4. Munteanu, aproape de transfer

Louis Munteanu e aproape de plecarea de la CFR. Atacantul a fost monitorizat din MLS la victoria cu Rapid. “A fost chiar antrenorul”, a precizat Mureşan.

5. Final incendiar de sezon

Finalul de sezon din Formula 1 e incendiar. Norris şi Piastri au fost descalificaţi în Las Vegas, iar britanicul are 24 de puncte în faţa lui Piastri şi Verstappen cu două curse înainte de final. Cursa din Qatar e duminică, de la ora 18:00 pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

