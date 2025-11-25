AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la posibilul transfer al lui Andre Duarte la FCSB la lupta încinsă din Formula 1 pentru titlul mondial.
1. Becali îl vrea pe Duarte
Gigi Becali vrea să îl aducă pe Duarte la FCSB. Portughezul a fost dat dispărut de Ujpest, iar maghiarii susţin că e încă sub contract. “Şi-a anunţat plecarea fără acord”, au scris ei.
2. “Câinii”, probleme mari
Musi şi Armstrong nu vor mai juca în acest an. Şi Cristi Mihai e accidentat. “E îngrijorător”, a transmis conducerea lui Dinamo.
3. Plecare de la FRF
Tot de pe site-ul AS.ro afli ce oficial al Federaţiei a fost dat afară.
4. Munteanu, aproape de transfer
Louis Munteanu e aproape de plecarea de la CFR. Atacantul a fost monitorizat din MLS la victoria cu Rapid. “A fost chiar antrenorul”, a precizat Mureşan.
5. Final incendiar de sezon
Finalul de sezon din Formula 1 e incendiar. Norris şi Piastri au fost descalificaţi în Las Vegas, iar britanicul are 24 de puncte în faţa lui Piastri şi Verstappen cu două curse înainte de final. Cursa din Qatar e duminică, de la ora 18:00 pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 noiembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie