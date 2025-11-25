Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: "Neașteptată cererea" - Antena Sport

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunţat că fac nuntă pe 10 mai 2026! Ceremonia religioasă va începe la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va fi petrecerea.

“Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat”, a declarat Andreea Bălan. Înte vedetă şi sportiv este o diferenţă de 9 ani. ”De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament. Sunt binecuvântată și recunoscătoare și mă bucur că Victor este alături de noi, dar și alături de fetițele mele, Ella și Clara. Mai este și Luca, băiatul lui, și formăm o adevărată familie”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan are două fete, din căsnicia cu George Burcea, Ella și Clara. Victor Cornea are la rândul lui un băiat, Luca, dintr-o relație anterioară, dar nu a mai fost însurat.

”Va fi o surpriză, o melodie de-ale mele, pe care o voi lansa anului viitor, la 1 martie, când voi avea un concert la Sala Palatului. Va fi pe ritm de vals”, a mai spus Andreea Bălan despre evenimentul fericit care va urma în viaţa ei.

Cât câștigă Victor Cornea, partenerul Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut, de curând, o serie de mărturisiri surprinzătoare cu privire la actualul ei partener, Victor Cornea, cunoscutul jucător de tenis. Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din lumea mondenă românească. După multe dezamăgiri în dragoste, artista și-a găsit liniștea alături de jucătorul de tenis, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste. “Nu am avut niciodată banii la comun. Banii mei sunt banii mei și banii lui sunt banii lui. Eu nu prea am avut bărbați bogați. Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a spus artista recent.