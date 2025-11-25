Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: "Neașteptată cererea" - Antena Sport

Home | Extra | Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Foto

Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 8:25

Comentarii
Nunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
galerie foto Galerie (29)

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunţat că fac nuntă pe 10 mai 2026! Ceremonia religioasă va începe la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va fi petrecerea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Neașteptată a fost cererea, la înălțime, și mă bucur că s-a întâmplat”, a declarat Andreea Bălan. Înte vedetă şi sportiv este o diferenţă de 9 ani. ”De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament. Sunt binecuvântată și recunoscătoare și mă bucur că Victor este alături de noi, dar și alături de fetițele mele, Ella și Clara. Mai este și Luca, băiatul lui, și formăm o adevărată familie”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan are două fete, din căsnicia cu George Burcea, Ella și Clara. Victor Cornea are la rândul lui un băiat, Luca, dintr-o relație anterioară, dar nu a mai fost însurat.

”Va fi o surpriză, o melodie de-ale mele, pe care o voi lansa anului viitor, la 1 martie, când voi avea un concert la Sala Palatului. Va fi pe ritm de vals”, a mai spus Andreea Bălan despre evenimentul fericit care va urma în viaţa ei.

Cât câștigă Victor Cornea, partenerul Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut, de curând, o serie de mărturisiri surprinzătoare cu privire la actualul ei partener, Victor Cornea, cunoscutul jucător de tenis. Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din lumea mondenă românească. După multe dezamăgiri în dragoste, artista și-a găsit liniștea alături de jucătorul de tenis, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste. “Nu am avut niciodată banii la comun. Banii mei sunt banii mei și banii lui sunt banii lui. Eu nu prea am avut bărbați bogați. Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a spus artista recent.

Reclamă
Reclamă
Instagram Andreea Bălan
Instagram Andreea Bălan
Instagram Andreea Bălan
Instagram Andreea Bălan
+(29)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
11:23
Mick Schumacher, în Indycar
11:22
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
10:58
“Îmi place asta” Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane
10:56
Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
9:59
Basarab Panduru, dezvăluire despre relaţia Louis Munteanu – Daniel Pancu: “Nu cred că merge să te joci…”
9:36
Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 5 EXCLUSIVClubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura 6 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?”
Citește și