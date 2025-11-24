Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de "300 de milioane de euro". Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat - Antena Sport

Închide meniul
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 17:53

Comentarii
Mihai Rotaru / Hepta

Mihai Rotaru a devenit un nume cunoscut în România în momentul în care a devenit finanţator la Universitatea Craiova. Puţini ştiu însă ce afacere i-a adus banii cu care ţine clubul. Recent, Mitică Dragmir declara despre Mihai Rotaru că este putred de bogat şi are o avere de 300 de milioane de euro.

Mihai Rotaru a investit cu siguranţă aproximativ 25 de milioane de euro din momentul în care a devenit acţionar majoritar la clubul oltean. Şi, totuşi, de unde are banii patronul Craiovei? Omul de afaceri a spus că principala afacere de care se ocupă este în domeniul agriculturii, dar are și alte business-uri conexe.

”Business-urile principale sunt agricultura și energia. Dar și real estate-ul, care în momentul de față e înghețat. Adică am un portofoliu de imobiliare, dar nu fac dezvoltări în acest moment. Sunt un investitor mare în agricultură. Sau hai să-i spunem mediu. Sunt axat pe județele Dolj și Olt, la granița dintre ele. Acolo facem agricultură, dar și energie. Am undeva la 30 de utilaje, dar e mai puțin important numărul lor. Nu am mai multe că nu suntem Insula Mare a Brăilei. Lucrăm la 4.000 de hectare pe care le avem în proprietate. Este o afacere interesantă. Banii sunt în principal din agricultură, energie și bursă. În momentul de față, participațiile mele s-au redus semnificativ. Cu ceva ani în urmă, eram unul dintre cei mai importanți investitori în Bursa de Valori București”, declara Mihai Rotaru, potrivit GSP.ro.

Sponsorii și suporterii aduc bani Universității Craiova

Potrivit bilanţului pentru 2024, Mihai Rotaru a investit 23 de milioane de euro la Universitatea Craiova, iar clubul s-a împrumutat cu alte 13 milioane. Situaţia este una grea financiar la club pentru Rotaru, el investind o sumă importantă de bani, fără performanţe mari care să aducă bani. Veşti bune sunt că la club vin şi foarte mulţi bani de la sponsori, dar şi de la fani. Universitatea Craiova a primit de la sponsori în 2024 nu mai puțin de 3,4 milioane de euro. De asemenea, clubul patronat de Mihai Rotaru a încasat 2,3 milioane de euro și din drepturile de televizare. Lucrurile au mers într-o direcție pozitivă și la capitolul ticketing în 2024. Oltenii au fost mult mai prezenți pe stadionul Universității Craiova. 1,5 milioane de euro au intrat în contul clubului doar din biletele și abonamentele vândute.

Comentarii


