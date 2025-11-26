Pierdere importantă pentru FCSB înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad! Jucătorul s-a accidentat - Antena Sport

FCSB a suferit o pierdere importantă înaintea duelului din deplasare, cu Steaua Roşie Belgrad, din Europa League.

Campioana României nu va putea conta pe Denis Alibec în partida cu sârbii. Steaua Roşie Belgrad – FCSB se dispută joi, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Denis Alibec nu va juca în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie Belgrad

Potrivit primasport.ro, Denis Alibec s-a accidentat şi nu a făcut deplasarea în Serbia cu echipa. Daniel Bîrligea va fi titular în centrul atacului în meciul cu campioana Serbiei. Mamadou Thiam şi David Miculescu mai pot evolua pe acea poziţie.

În urma cartonaşului roşu primit de Târnovanu cu Basel, în meciul pierdut de FCSB cu formaţia elveţiană, 1-3, titularul postului de portar în duelul cu sârbii va fi Lukas Zima (31 de ani).

FCSB e doar pe locul 31 în acest moment în grupa principală din Europa League. Campioana României a debutat cu un succes, 1-0, în grupă, cu Go Ahead Eagles, dar apoi a pierdut toate cele 3 partide disputate, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel. După disputa cu Steaua Roşie, din deplasare, FCSB o va întâlni acasă pe Feyenoord.