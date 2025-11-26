Pierdere importantă pentru FCSB înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad! Jucătorul s-a accidentat - Antena Sport

FCSB a suferit o pierdere importantă înaintea duelului din deplasare, cu Steaua Roşie Belgrad, din Europa League.
Campioana României nu va putea conta pe Denis Alibec în partida cu sârbii. Steaua Roşie Belgrad – FCSB se dispută joi, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Denis Alibec nu va juca în meciul FCSB-ului cu Steaua Roşie Belgrad
Potrivit primasport.ro, Denis Alibec s-a accidentat şi nu a făcut deplasarea în Serbia cu echipa. Daniel Bîrligea va fi titular în centrul atacului în meciul cu campioana Serbiei. Mamadou Thiam şi David Miculescu mai pot evolua pe acea poziţie.
În urma cartonaşului roşu primit de Târnovanu cu Basel, în meciul pierdut de FCSB cu formaţia elveţiană, 1-3, titularul postului de portar în duelul cu sârbii va fi Lukas Zima (31 de ani).
FCSB e doar pe locul 31 în acest moment în grupa principală din Europa League. Campioana României a debutat cu un succes, 1-0, în grupă, cu Go Ahead Eagles, dar apoi a pierdut toate cele 3 partide disputate, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel. După disputa cu Steaua Roşie, din deplasare, FCSB o va întâlni acasă pe Feyenoord.
În campionat FCSB a înregistrat două egaluri în ultimele două etape, 3-3 cu Hermannstadt şi 1-1 cu Petrolul. În mare criză de puncte în campionat, Gigi Becali anunţa că va testa jucătorii cu Steaua Roşie, pentru a vedea cine poate da randament în Liga 1. În campionat FCSB e doar pe locul 10, cu 21 de puncte. Se află la 5 puncte de play-off. Ultima poziţie de play-off e ocupată în prezent de Farul, cu care FCSB va juca duminică, de la ora 20:30. În tur constănţenii s-au impus în prelungiri, cu 2-1, în urma unui gol marcat de Işfan în minutul 90+10.
- Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia
- Cum au reacţionat sârbii după ce Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Steaua Roşie
- Vești importante pentru FCSB din Serbia! Una dintre vedetele Stelei Roșii, exclusă din lot
- Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: “Fac verificări pentru campionat”. Doi jucători, OUT
- Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament