Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro - Antena Sport

Olympique Lyon este una dintre echipele care se află pe urmele lui Louis Munteanu, aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate. Presa din Franţa a scris de asemenea despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă în Hexagon.
Contextul financiar al lyonezilor nu este cel mai fericit, ei fiind aproape de retrogradare în vară, astfel că rămâne de văzut dacă vor putea achita 10 milioane de euro pentru internaţionalul de la CFR, suma cerută de patronul Neluţu Varga.
Francezii au scris despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la Lyon
“Lyon se pregătește în liniște pentru perioada de transferuri de iarnă, iar un alt atacant a apărut ca țintă. Un jucător promițător din România intrigă deja conducerea clubului.
Cel mai recent indiciu indică România. Lyon manifestă un interes puternic pentru Louis Munteanu, un atacant central în vârstă de 23 de ani care joacă pentru CFR Cluj. Profilul său este atractiv pentru scouteri, care apreciază potențialul său de creștere și eficiența sa în fața porții. Dar această tranzacție nu va fi finalizată fără negocieri ferme.
Munteanu, o opțiune serioasă… dar la 10 milioane de euro. Această sumă este cu două milioane mai mică decât oferta făcută cu ceva timp în urmă de Stade Rennais, care a fost respinsă de clubul românesc. Prin urmare, conducerea lui Lyon știe exact la ce să se aștepte. Rămâne o întrebare: poate Lyon să plătaescă o astfel de sumă în ianuarie?
Atacantul, la rândul său, pare pregătit să pornească într-o nouă aventură. După o perioadă nefericită la Fiorentina între 2020 și 2024, el vrea să facă următorul pas în cariera sa în altă parte. O mutare la Lyon i-ar putea oferi un mediu competitiv, o ligă mai importantă și un club care investește în jucători tineri cu potențial ridicat. Rămâne însă de văzut dacă OL va opta pentru un transfer permanent sau un împrumut, care ar deveni apoi o soluție mai flexibilă, având în vedere contextul financiar”, au scris cei de la Goal.fr.
Neluţu Varga cere 10 milioane de euro pentru transferul lui Munteanu
Atacantul de 23 de ani este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu are doar un gol până acum în acest sezon, în cele 11 meciuri. El a reuşit, totuşi, 5 assist-uri, două dintre ele în meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. Varga vrea 10 milioane de euro pentru el.
„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.
Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin să joace pentru noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric”, a spus Varga, citat de gsp.ro.
