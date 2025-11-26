Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro - Antena Sport

Olympique Lyon este una dintre echipele care se află pe urmele lui Louis Munteanu, aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate. Presa din Franţa a scris de asemenea despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă în Hexagon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contextul financiar al lyonezilor nu este cel mai fericit, ei fiind aproape de retrogradare în vară, astfel că rămâne de văzut dacă vor putea achita 10 milioane de euro pentru internaţionalul de la CFR, suma cerută de patronul Neluţu Varga.

Francezii au scris despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la Lyon

“Lyon se pregătește în liniște pentru perioada de transferuri de iarnă, iar un alt atacant a apărut ca țintă. Un jucător promițător din România intrigă deja conducerea clubului.

Cel mai recent indiciu indică România. Lyon manifestă un interes puternic pentru Louis Munteanu, un atacant central în vârstă de 23 de ani care joacă pentru CFR Cluj. Profilul său este atractiv pentru scouteri, care apreciază potențialul său de creștere și eficiența sa în fața porții. Dar această tranzacție nu va fi finalizată fără negocieri ferme.

Munteanu, o opțiune serioasă… dar la 10 milioane de euro. Această sumă este cu două milioane mai mică decât oferta făcută cu ceva timp în urmă de Stade Rennais, care a fost respinsă de clubul românesc. Prin urmare, conducerea lui Lyon știe exact la ce să se aștepte. Rămâne o întrebare: poate Lyon să plătaescă o astfel de sumă în ianuarie?