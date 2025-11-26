Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro

Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro

Publicat: 26 noiembrie 2025, 9:04

Comentarii
Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro

Louis Munteanu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Olympique Lyon este una dintre echipele care se află pe urmele lui Louis Munteanu, aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate. Presa din Franţa a scris de asemenea despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă în Hexagon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contextul financiar al lyonezilor nu este cel mai fericit, ei fiind aproape de retrogradare în vară, astfel că rămâne de văzut dacă vor putea achita 10 milioane de euro pentru internaţionalul de la CFR, suma cerută de patronul Neluţu Varga.

Francezii au scris despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la Lyon

“Lyon se pregătește în liniște pentru perioada de transferuri de iarnă, iar un alt atacant a apărut ca țintă. Un jucător promițător din România intrigă deja conducerea clubului.

Cel mai recent indiciu indică România. Lyon manifestă un interes puternic pentru Louis Munteanu, un atacant central în vârstă de 23 de ani care joacă pentru CFR Cluj. Profilul său este atractiv pentru scouteri, care apreciază potențialul său de creștere și eficiența sa în fața porții. Dar această tranzacție nu va fi finalizată fără negocieri ferme.

Munteanu, o opțiune serioasă… dar la 10 milioane de euro. Această sumă este cu două milioane mai mică decât oferta făcută cu ceva timp în urmă de Stade Rennais, care a fost respinsă de clubul românesc. Prin urmare, conducerea lui Lyon știe exact la ce să se aștepte. Rămâne o întrebare: poate Lyon să plătaescă o astfel de sumă în ianuarie?

Reclamă
Reclamă

Atacantul, la rândul său, pare pregătit să pornească într-o nouă aventură. După o perioadă nefericită la Fiorentina între 2020 și 2024, el vrea să facă următorul pas în cariera sa în altă parte. O mutare la Lyon i-ar putea oferi un mediu competitiv, o ligă mai importantă și un club care investește în jucători tineri cu potențial ridicat. Rămâne însă de văzut dacă OL va opta pentru un transfer permanent sau un împrumut, care ar deveni apoi o soluție mai flexibilă, având în vedere contextul financiar”, au scris cei de la Goal.fr.

Neluţu Varga cere 10 milioane de euro pentru transferul lui Munteanu

Atacantul de 23 de ani este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu are doar un gol până acum în acest sezon, în cele 11 meciuri. El a reuşit, totuşi, 5 assist-uri, două dintre ele în meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. Varga vrea 10 milioane de euro pentru el.

„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşireExplozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
Reclamă

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin să joace pentru noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric”, a spus Varga, citat de gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
12:00
Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia
11:16
Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: “CFR are mai multe şanse la play-off”
10:51
Pierdere importantă pentru FCSB înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad! Jucătorul s-a accidentat
9:38
“Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona
9:16
Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită
8:46
Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând