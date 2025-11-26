Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: "CFR are mai multe şanse la play-off" - Antena Sport

Închide meniul
Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: “CFR are mai multe şanse la play-off”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 noiembrie 2025, 11:16

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Petrolul / Sport Pictures

Florin Gardoş (37 de ani), de două ori campion al României cu FCSB, e de părere că echipa patronată de Gigi Becali are şanse mici să prindă play-off-ul.

Gardoş a catalogat-o pe FCSB ca fiind o echipă “imprevizibilă”. El a criticat schimbările dese din primul 11 de la roş-albaştri.

Florin Gardoş: “Aş da mai mari şanse CFR-ului să prindă play-off-ul decât FCSB-ului”

“FCSB mi se pare că e cea mai imprevizibilă echipă în momentul de față. Vine meciul ăsta din Serbia și nici nu știi… Ai zice după formă, după discuții, după nebunia asta cu doi închizători, unul, schimbările astea tactice ale antrenorului… Primul 11 arată bine. E nebunia asta cu schimbări de tactică, de jucători… Mi se pare că e foarte imprevizibilă. Dacă e să mă uit acum la clasament, deci CFR are două puncte mai puțin… Eu, așa din exterior, aș da mai mari șanse CFR-ului să prindă play-off-ul decât FCSB-ului”, a declarat Florin Gardoş pentru fanatik.ro.

Florin Gardoş a evoluat pentru FCSB în perioada 2010-2014. A luat titlul cu formaţia patronată de Gigi Becali în sezoanele 2012-2013 şi 2013-2014. Mai are în palmares o Cupă a României cu FCSB, obţinută în sezonul 2010-2011, şi o Supercupă a României cu aceeaşi echipă, în 2013. A mai cucerit ulterior o Cupă a României cu Universitatea Craiova, în sezonul 2017-2018.

În 2014 Gigi Becali îl vindea pe Gardoş la Southampton în schimbul a 6.8 milioane de euro. A stat 3 ani şi 4 luni la formaţia engleză, care mai apoi l-a împrumutat la Craiova. S-a transferat ulterior la olteni fără bani. Ultima echipă la care a evoluat Gardoş a fost Academica Clinceni.

