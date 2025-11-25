Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând

Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 11:22

Comentarii
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa! A anunţat în exclusivitate As.ro. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique Lyon pentru Louis Munteanu nu este nou, el fiind urmărit de către francezi încă din vară. Totodată, la meciul cu Rapid s-au aflat în tribune scouteri din SUA, care au venit să îl vadă la lucru pe jucătorul CFR-ului. Iuliu Mureşan a precizat că în tribune s-a aflat şi antrenorul unei echipe din America, tehnicianul preferând să vină personal să-l urmărească pe jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Și au remarcat doi jucători. Pe Louis Munteanu, care a jucat foarte bine, a avut două pase de gol, a avut șuturi pe care i le-a scos foarte bine Aioani. Și, bineînțeles, pe Emerllahu. A fost chiar antrenorul, care are ochi… Nu mai știu ce echipă, dar, oricum, e din Statele Unite”, a precizat Iuliu Mureșan.

„E foarte ușor să ai ochi. Acum, nu vreau să le scad meritele, că au echipă bună cei de la FCSB. N-am ce comenta negativ… Avea Răzvan Zamfir o vorbă „pe jucătorul bun și mama îl vede!” . Deci nu e greu să-i vezi pe Emerllahu și pe Munteanu”, a mai spus preşedintele CFR-ului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
12:12
Probleme la Dinamo. Musi și Armstrong s-au rupt şi nu mai joacă în 2025!
11:53
Cât costă un bilet la meciul FCSB – Feyenoord
11:23
Mick Schumacher, în Indycar
10:58
“Îmi place asta” Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane
10:56
Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
9:59
Basarab Panduru, dezvăluire despre relaţia Louis Munteanu – Daniel Pancu: “Nu cred că merge să te joci…”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 6 EXCLUSIVClubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor