Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită - Antena Sport

Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită

Publicat: 26 noiembrie 2025, 9:16

Penny Oleksiak / Profimedia Images

Înotătoarea canadiană Penny Oleksiak, de şapte ori medaliată olimpică, a fost suspendată pentru doi ani din cauza încălcării regulilor antidoping, a anunţat marţi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA).

Sportiva a încălcat trei obligaţii de localizare într-o perioadă de 12 luni, între octombrie 2024 şi iunie 2025”, a indicat ITA într-un comunicat.

Oleksiak, în vârstă de 25 de ani, nu a contestat această încălcare şi „a acceptat” consecinţele, a precizat organizaţia.

Suspendarea sa se va încheia în iulie 2027, cu un an înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din vara anului 2028.

Deşi acceptăm explicaţia lui Penny că a fost vorba de încălcări involuntare şi că nu a utilizat substanţe interzise, regulile antidoping sunt în vigoare pentru a garanta şanse egale pentru toţi sportivii”, a declarat Suzanne Paulins, directoarea generală a Natation Canada, într-un comunicat.

Penny Oleksiak a câştigat patru medalii la Jocurile Olimpice de la Rio în 2016 (inclusiv aurul la 100 m liber), trei la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021, dar niciuna la Jocurile Olimpice de la Paris în 2025, eclipsată de Summer McIntosh, care a câştigat trei medalii de aur şi una de argint.

