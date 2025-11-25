Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: "Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune" - Antena Sport

Viața de fotbalist e scurtă, iar banii se duc repede dacă nu sunt investiţi cu cap. Ilie Dumitrescu a avut gustul afacerilor, iar un business pe care îl are se bucură de un adevărat succes. Să vedem despre ce afacere este vorba şi ce bani are în conturi fostul component al “Generaţiei de Aur”.

Ilie Dumitrescu a avut multe afaceri, dar cei mai mulţi bani îi face cu un salaon de evenimente. Fostul fotbalist al Stelei și-a transformat una dintre locațiile din centrul Bucureștiului într-un salon luxos de evenimente, unde poate primi aproximativ 200 de persoane.

“Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune. Chiar dacă unele au mers și mai puțin bine. Una peste alta e OK, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte bine. Unde am pierdut bani? Am investit într-un proiect imobiliar și când a venit criza am pierdut. Asta a fost. Dar am avut noroc în altele! Am înschis restaurantul pe care-l aveam și am făcut un salon luxos”, dezvăluie Ilie.

“Am trecut de la ritualul cu față de masă la cristal și marmură! Nu m-am îmbogățit peste noapte, dar am făcut un efort financiar pentru a deschide un salon de evenimente ultramodern. Am încercat să aduc aerul, eleganța și rafinamentul metropolei londoneze la București. Și l-am adus la kilometrul zero al Capitalei! Este un concept diferit, fără bufet suedez. Organizăm evenimente într-un cadru inedit. O locație exclusivistă, după felul în care am aranjat-o. Intră cam 200 de persoane, se vor face nunți, botezuri și luăm în calcul și alte evenimente private!”, mai spune fostul internațional.

Viaţa tumultoasă a lui Ilie Dumitrescu

Dacă în afaceri a avut noroc, viaţa de cuplu a lui Ilie Dumitrescu a fost tumultoasă. Puţină lume ştie detalii despre viaţa privat a lui Ilie Dumitrescu. Fostul jucător al Stelei şi al lui Tottenham a surprins în 1995, în momentul în care şi-a părăsit soţia pentru o studentă de 21 de ani. “Mister” a fost căsătorit pentru prima dată cu Nela, femeia cu care are doi copii: Dani şi Sică. Fostul atacant al Generaţiei de Aur a divorţat după numai patru ani. O cunoscuse deja pe Letiţia Badea, o tânără care era de o frumuseţe ieşită din comun. Cei doi şi-au oficializat relaţia după ce fostul mare fotbalist a semnat actele de divorţ. Au apărut atunci detalii despre povestea de iubire pe care o trăia cu studenta de la Filologie, despre care se spunea că seamănă cu Monica Bellucci. Ilie şi Letiţia s-ar fi cunoscut la o emisiune TV. Au urmat şase luni de tatonări. Tânăra ar fi fost în cele din urmă cucerită într-un mod fabulos, cu un buchet imens de flori şi cu un tablou de Grigorescu.