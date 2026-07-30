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Cu cine joacă CFR Cluj în turul 3 preliminar Conference League? Duel complicat pentru ardeleni

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 23:20

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Cu cine joacă CFR Cluj în turul 3 preliminar Conference League? Duel complicat pentru ardeleni

Jucătorii de la Tromso, în timpul unui meci / Profimedia

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CFR Cluj a învins-o pe Alashkert în turul 2 preliminar Conference League și s-a calificat în faza următoare a celei de-a treia competiții UEFA. În următoarea rundă, formația lui Antonio Folha va da peste norvegienii de la Tromso „retrogradați” din Europa League.

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CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League după ce a trecut de Alashkert cu scorul de 4-1 la general. După 1-1 în Armenia, „feroviarii” și-au învins adversarii cu scorul de 3-0 în Gruia la capătul unei partide în care oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 12.

CFR – Tromso, în turul 3 preliminar Conference League

Odată cu victoria de pe teren propriu, CFR a aflat și adversara peste care va da în urmăoarea „dublă” europeană. La tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League, „fevoiarii” au aflat că vor întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso (Norvegia) și Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar Europa League.

Formația care a ieșit învinsă a fost cea din nordul Europei, care a pierdut cu scorul de 1-4 la general. Atât în tur (1-0), cât și în retur (3-1), Hradec Kralove a avut câștig de cauză.

Deși vine după un eșec în „dubla” sa europeană, Tromso se anunță un adversar complicat pentru CFR Cluj. Echipa din Norvegia e cotată la 28 de milioane de euro pe transfermarkt.com, în comparație cu cele aproximativ 18 milioane trecute în dreptul „feroviarilor”.

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În acest moment, Tromso ocupă o poziție solidă în campionatul Norvegiei, care se desfășoară pe calendarul de primăvară – toamnă. După 15 etape, echipa condusă de Jorgen Vik e pe locul 3, cu 31 de puncte, sub Bodo/Glimt și Viking. Vedeta echipei e mijlocașul central Jens Hjerto-Dahl (20 de ani), care e cotat la 10 milioane de euro.

Partidele dintre CFR și Tromso se vor disputa pe 6, respectiv 13 august.

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