CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile

CFR Cluj caută să iasă din criza financiară în care se află, iar o calificare în turul trei preliminar al UEFA Conference League ar însemna, automat și bani pentru echipă.

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Returul contra celor de la Alashkert este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Scorul din partida tur a fost de 1-1.

CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30)

CFR Cluj luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar în fața echipei antrenate de Antonio Folha stă Alashkert, echipă care a scos un rezultat de egalitate în tur, scor 1-1.

Clubul din Gruia traversează o gravă criză financiară, dar o calificare mai departe ar veni la pachet și cu achitarea unor restanțe salariale către juători, care sunt neplătiți de patru luni.

Echipele probabile la CFR Cluj – Alashkert