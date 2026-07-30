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CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 11:28

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CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile

CFR Cluj - Alashkert / Sportpictures

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CFR Cluj caută să iasă din criza financiară în care se află, iar o calificare în turul trei preliminar al UEFA Conference League ar însemna, automat și bani pentru echipă.

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Returul contra celor de la Alashkert este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Scorul din partida tur a fost de 1-1.

CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30)

CFR Cluj luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar în fața echipei antrenate de Antonio Folha stă Alashkert, echipă care a scos un rezultat de egalitate în tur, scor 1-1.

Clubul din Gruia traversează o gravă criză financiară, dar o calificare mai departe ar veni la pachet și cu achitarea unor restanțe salariale către juători, care sunt neplătiți de patru luni.

Echipele probabile la CFR Cluj – Alashkert

  • CFR CLUJ (4-3-3): Vâlceanu – Braun, Pantalon, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Fică – Cordea, Drazic, Korenica. Rezerve: Gal, Abeid, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Grigor, C. Matei, Kun, Sfaiț. Antrenor: Antonio Folha
  • ALASHKERT (4-3-3): Beglaryan – Terteryan, Matiukhin, Cezar, H. Hakobyan – Nalbandyan, Piloyan, Sabobo – R. Jesus, M. Toure, Farayola. Rezerve: Sesay – Muiz Adebayo, Massoumou, Sadoyan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Gigolian, R. Hakobyan. Antrenor: Vahe Gevorgyan
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