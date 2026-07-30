CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile

CFR Cluj caută să iasă din criza financiară în care se află, iar o calificare în turul trei preliminar al UEFA Conference League ar însemna, automat și bani pentru echipă.
Returul contra celor de la Alashkert este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Scorul din partida tur a fost de 1-1.
CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30)
CFR Cluj luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar în fața echipei antrenate de Antonio Folha stă Alashkert, echipă care a scos un rezultat de egalitate în tur, scor 1-1.
Clubul din Gruia traversează o gravă criză financiară, dar o calificare mai departe ar veni la pachet și cu achitarea unor restanțe salariale către juători, care sunt neplătiți de patru luni.
Echipele probabile la CFR Cluj – Alashkert
- CFR CLUJ (4-3-3): Vâlceanu – Braun, Pantalon, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Fică – Cordea, Drazic, Korenica. Rezerve: Gal, Abeid, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Grigor, C. Matei, Kun, Sfaiț. Antrenor: Antonio Folha
- ALASHKERT (4-3-3): Beglaryan – Terteryan, Matiukhin, Cezar, H. Hakobyan – Nalbandyan, Piloyan, Sabobo – R. Jesus, M. Toure, Farayola. Rezerve: Sesay – Muiz Adebayo, Massoumou, Sadoyan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Gigolian, R. Hakobyan. Antrenor: Vahe Gevorgyan
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