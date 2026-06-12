Jurnal Antena Sport | Un nou început la Dinamo
Dinamoviștii au dat sânge la vizita medicală și abia așteaptă să îl cunoască pe noul antrenor. Plecarea lui Kopic i-a surprins. Ei și-au ales și favoritele de la Mondial.
Dinamoviștii au dat sânge la vizita medicală și abia așteaptă să îl cunoască pe noul antrenor. Plecarea lui Kopic i-a surprins. Ei și-au ales și favoritele de la Mondial.
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