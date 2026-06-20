Jurnal Antena Sport | Vor să fie lei în Europa
Noul „leu” din poarta Craiovei, Răzvan Sava, i-a cucerit pe olteni înainte să plece în cantonamentul din Austria. Cu gândul la Champions League, fanii sunt gata să-și anuleze concediile.
Noul „leu” din poarta Craiovei, Răzvan Sava, i-a cucerit pe olteni înainte să plece în cantonamentul din Austria. Cu gândul la Champions League, fanii sunt gata să-și anuleze concediile.
Jurnal Antena Sport | Vor să fie lei în EuropaJurnal Antena Sport | Vor să fie lei în Europa
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Ce lovitură a dat Bayern! Jucătorul transferat de lângă Man a dat gol după 68 de secundeCe lovitură a dat Bayern! Jucătorul transferat de lângă Man a dat gol după 68 de secunde