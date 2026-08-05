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Tragedie în Thailanda! Un fotbalist a murit pe teren după ce a fost lovit de fulger în timpul meciului

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 18:45

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Tragedie în Thailanda! Un fotbalist a murit pe teren după ce a fost lovit de fulger în timpul meciului

Safwan Awae / CentreGoal X

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Un fotbalist a murit lovit de fulger pe teren, marţi, în Thailanda. Safwan Awae, jucător al echipei Yala FC, un club din liga a treia thailandeză, a fost lovit de fulger marţi, în timpul unui meci amical de fotbal, relatează AFP.

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Un coechipier a încercat imediat să-i acorde primul ajutor atacantului în vârstă de 24 de ani, aşa cum se poate vedea în mai multe imagini filmate de amatori. Zeci de persoane se aflau pe marginea terenului când fulgerul l-a lovit tragic pe Safwan Awae.

Tragedie în Thailanda! Un fotbalist a murit pe teren după ce a fost lovit de fulger în timpul meciului

Mai mulţi jucători au fost răniţi în timpul ploii torenţiale din provincia Narathiwat, din Thailanda, o regiune adesea afectată de astfel de fenomene meteorologice. „Un jucător de fotbal a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci în Thailanda”, a scris Federaţia, care „transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi clubului său în aceste momente dificile”, potrivit news.ro.

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Safwan Awae semnasese un contract în 29 iulie cu Yala FC, după o perioadă petrecută la Pattani FC, pe care a ajutat-o să promoveze în Thai League 2, a doua divizie naţională. Această tragedie reaminteşte importanţa respectării măsurilor de siguranţă în timpul evenimentelor sportive desfăşurate în condiţii meteorologice periculoase, inclusiv prin întreruperea şi amânarea meciurilor.

În timpul recentei Cupe Mondiale din 2026, meciul echipei Franţei din faza grupelor, împotriva Irakului, a fost întrerupt din cauza furtunilor. Pauza de la jumătatea meciului a durat peste două ore din cauza protocolului american, care impune oprirea imediată a meciurilor dacă se detectează un fulger pe o rază de 13 kilometri în jurul stadionului.

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