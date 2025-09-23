Jurnal AntenaSport | Bîrligea face toți banii - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal AntenaSport | Bîrligea face toți banii

Becali îi anunță pe șefii lui Ajax că nu îl lasă pe Bîrligea să plece! Transferul se poate realiza doar dacă olandezii îi plătesc clauza de reziliere, de 15 milioane de euro.

 

22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:28
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
