România și-a aflat poziția din clasamentul FIFA! Pe ce loc încheie "tricolorii" anul 2025 - Antena Sport

România și-a aflat poziția din clasamentul FIFA! Pe ce loc încheie "tricolorii" anul 2025

România și-a aflat poziția din clasamentul FIFA! Pe ce loc încheie "tricolorii" anul 2025

România și-a aflat poziția din clasamentul FIFA! Pe ce loc încheie “tricolorii” anul 2025

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 17:45

România și-a aflat poziția din clasamentul FIFA! Pe ce loc încheie tricolorii anul 2025

Jucătorii naționalei României / Sport Pictures

Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni. Tricolorii au 1465.78 puncte.

Adversara tricolorilor în barajul pentru Cupa Mondială, Turcia, este pe 25, cu 1582.69 puncte.

România, pe locul 47 în clasamentul FIFA, la final de 2025

Dacă va învinge Turcia, România va înfrunta în ultima fază a barajului Slovacia (locul 45, 1485.65 puncte) sau Kosovo (locul 80, 1308.84 puncte). Ambele partide sunt programate în martie.

Lider în clasament este Spania (1877.18 puncte), urmată în top 5 de Argentina (1873.33), Franţa (1870), Anglia (1834.12) şi Brazilia (1760.46). Următorul clasament FIFA va fi anunţat pe 19 ianuarie.

România va juca împotriva Turciei pe 26 martie 2026, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care tricolorii lui Mircea Lucescu se vor impune la Istanbul, vor juca în finala barajului contra câștigătoarei partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Dacă se va califica la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, România va face parte din Grupa D, acolo unde se află deja SUA, Australia și Paraguay.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

