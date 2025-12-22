Universitatea Craiova - Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Oltenii pot încheia anul pe primul loc - Antena Sport

Universitatea Craiova – Csikszereda, duelul care închide etapa a 21-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Oltenii pot încheia anul pe primul loc, în cazul unui succes.

Universitatea Craiova vine după dezamăgirea uriaşă suferită în Conference League. Oltenii au ratat dramatic calificarea în “primăvara europeană”, după ce au pierdut partida cu AEK Atena, scor 2-3, irosind un avantaj de 2-0.

Universitatea Craiova – Csikszereda LIVE TEXT (20:00)

Trupa lui Filipe Coelho îşi poate lua revanşa în campionat. În cazul unui succes, Universitatea Craiova o va detrona pe Rapid din fotoliul de lider, după ultimul meci din 2025.

Oltenii pot profita astfel de paşii greşiţi făcuţi de celelalte echipe, în această etapă. Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, Dinamo a fost învinsă de UTA, iar Botoşani a cedat în faţa celor de la CFR Cluj, astfel că oltenii pot depăşi toate aceste trei echipe.

Universitatea Craiova are 37 de puncte, iar în ultima etapă a câştigat partida cu Hermannstadt, scor 2-0. Oltenii nu au mai pierdut un meci în Liga 1 de la începutul lunii noiembrie, atunci când cedau în faţa celor de la UTA. În urma partidei respective, Mirel Rădoi şi-a dat demisia.