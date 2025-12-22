"Poate să fie mereu o opțiune" Denis Alibec, anunț despre viitorul său: "Normal" - Antena Sport

Viitorul lui Denis Alibec se află sub semnul întrebării în acest moment. Chiar dacă Mihai Stoica a anunțat că atacantul de 34 de ani va pleca, cel mai probabil, în iarnă, Alibec a dezvăluit că nu a discutat încă cu cei din conducerea FCSB-ului despre viitorul său, dar o discuție urmează să aibă loc săptămâna viitoare, potrivit jucătorului.

Revenirea lui Alibec la FCSB a fost mult sub așteptări, această primă jumătate de sezon fiind marcată de accidentări. Din cauza problemelor medicale, Alibec nu a fost la un nivel foarte bun în meciurile în care a evoluat.

Farul Constanța va fi mereu o opțiune pentru Denis Alibec

În acest moment, Alibec a anunțat că nu știe ce se va întâmpla din iarnă. Revenit la antrenamente, el nu a mai prins însă meciul cu Rapid, ultimul din 2025, deoarece nu este recuperat complet. Întrebat dacă ar putea să se întoarcă la Farul Constanța, echipă de la care a venit în vară la FCSB și care și-a lăsat amprenta asupra carierei sale, atacantul a spus:

“Farul poate să fie o opțiune, normal, va fi mereu”, a declarat Denis Alibec, la digisport.ro.

Ajuns liber de contract la FCSB vara aceasta, după ce Farul Constanța i-a dat drumul, Alibec este cotat acum la 500.000 de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com.