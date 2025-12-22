NBA și FIBA trec la pasul următor! Anunțul făcut despre noua ligă europeană - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) şi Federaţia internaţională de baschet (FIBA) au anunţat luni că se fac deja următorii paşi în planurile privind o nouă ligă europeană în următorii ani, scrie DPA.

Echipele interesate şi eventualii viitori investitori sau proprietari de cluburi vor fi implicaţi în acest proiect din noul an, fiecare formaţie europeană dintr-o ligă afiliată FIBA având deschis drumul spre calificarea în această nouă competiţie.

NBA și FIBA, anunț despre noua ligă europeană

Liga Campionilor sau turneul de sfârşit de sezon va oferi această cale către noua competiţie, care urmează să îşi alinieze programul cu cel al ligilor interne şi al echipelor naţionale.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat într-un comunicat: “Conversaţiile noastre cu diverse cluburi interesate din Europa ne-au întărit convingerea că există o oportunitate enormă în ceea ce priveşte crearea unei noi ligi pe continentul european. Împreună cu FIBA, aşteptăm cu nerăbdare să implicăm aceste cluburi care împărtăşesc viziunea noastră asupra potenţialului jocului în Europa”.

Secretarul general al FIBA, Andreas Zagklis, a adăugat: “Formatul ligii respectă principiile modelului sportiv european, oferind oricărui club ambiţios de pe continent o cale echitabilă către vârf”.