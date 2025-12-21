Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren! - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 18:20

Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren!

Joey Veerman, jucătorul care a înjurat înspre Dennis Man, la finalul meciului cu Utrecht / Profimedia Images

Joey Veerman (27 de ani) a înjurat înspre Dennis Man, nemulţumit de cum a tratat o fază vedeta naţionalei în partida Utrecht – PSV.

La finalul partidei Joey Veerman a fost cerut la interviu de jurnaliştii olandezi, dar PSV nu l-a lăsat pe acesta să dea declaraţii, în urma controversei în care el şi Dennis Man au fost implicaţi.

PSV nu l-a lăsat să meargă la interviu pe jucătorul care a înjurat înspre Dennis Man

“Furios, Joey Veerman și-a atacat un coechipier. Veerman a fost enervat de Dennis Man, care a irosit un atac promițător înaintea pauzei și i-a pus pe cei de la Utrecht pe un contraatac periculos. Mijlocașul lui PSV a înjurat către Dennis Man”, a relatat publicaţia olandeză voetbalzone.nl.

“Ne-ar plăcea să vorbim cu Joey Veerman, dar PSV nu-l lasă. Nu e lăsat în fața camerelor. Ofițerul de presă ne-a zis din timpul meciului că un interviu cu el nu va avea loc”, a mărturisit reporterul ESPN de la partida Utrecht – PSV 1-2.

Dennis Man a fost titular în duelul din Eredivisie dintre Utrecht și PSV, dar nu a reușit să iasă în evidență decât prin mingi pierdute și acțiuni neinspirate. Jucătorul de 27 de ani a cedat de opt ori posesia în prima repriză, iar la una dintre ultimele acțiuni ale sale a generat tensiuni pe gazon.

Scorul era 1-0 pentru Utrecht, iar Man a tratat greșit o fază periculoasă a lui PSV, care ulterior s-a transformat într-un contraatac periculos al adversarilor. Acel moment l-a făcut pe Joey Veerman, închizătorul campioanei en-titre din Olanda, să înjure când a văzut ce a făcut extrema din România.

