Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni - Antena Sport

Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni

Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni

Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni

Dan Roșu Publicat: 22 decembrie 2025, 8:13

Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

Rapid poate pierde fotoliul de lider al Ligii 1, după eşecul din derby-ul cu FCSB, dar asta nu e singura veste proastă primită de Costel Gâlcă pe finalul lui 2025.

Chiar dacă în ultima perioadă antrenorul feroviarilor a cerut mai multe transferuri, mesajul din partea patronului Dan Şucu este unul care nu va fi pe placul său şi nici al fanilor rapidişti.

Dan Şucu nu cumpără jucători la Rapid în această iarnă

Conform jurnalistului Dan Filoti, Şucu i-ar fi anunţat deja pe Gâlcă şi ai săi că nu există bani de transferuri pentru perioada de mercato de iarnă, acesta fiind decis să nu investească niciun ban în luna ianuarie.

În conferinţa de presă susţinută înainte de derby, Costel Gâlcă cerea întăriri.

”Eu mi-aș dori mai multe poziții întărite, pentru că așa cred că echipa are nevoie, și la mijloc mi-aș dori doi jucători, nu unul, și doi atacanți, poate și extremă, pe mai multe poziții. În afară de postul de fundaș central, unde cred că suntem acoperiți, aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători cu alte calități.

Știu că nu e ușor să schimbi o echipă atât de repede, dar eu cred că noi vrem să arătăm altfel, să fim mult mai competitivi”, declara Costel Gâlcă.

Rapid este pe locul 1 după 21 de etape disputate din sezonul regulat din Liga 1, cu 39 de puncte, la o lungime de Botoşani şi Dinamo, care completează podiumul. Totuşi, Universitatea Craiova poate ajunge pe 1, dacă o va învinge pe teren propriu pe Csikszereda, luni, de la ora 20:00.

Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
