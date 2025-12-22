Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a anunțat că e OUT de la FCSB: "Încă nu am discutat nimic". Mesaj și pentru Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a anunțat că e OUT de la FCSB: "Încă nu am discutat nimic". Mesaj și pentru Gigi Becali

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a anunțat că e OUT de la FCSB: “Încă nu am discutat nimic”. Mesaj și pentru Gigi Becali

Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a anunțat că e OUT de la FCSB: “Încă nu am discutat nimic”. Mesaj și pentru Gigi Becali

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 17:22

Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a anunțat că e OUT de la FCSB: Încă nu am discutat nimic. Mesaj și pentru Gigi Becali

Denis Alibec / Sport Pictures

Denis Alibec a oferit prima reacție după ce Mihai Stoica a anunțat că, cel mai probabil, atacantul se va despărți de FCSB în iarnă. Cu contract până la finalul acestui sezon, revenirea lui Alibec la formația roș-albastră a fost marcată de accidentări.

Din acest motiv, această jumătate de sezon a fost mult sub așteptări pentru Denis Alibec. Absent la ultimele meciuri din 2025 din cauza unei noi accidentări, viitorul atacantului este sub semnul întrebării în acest moment.

Denis Alibec, după anunțul lui Mihai Stoica: “Nu am discutat nimic. Poate săptămâna viitoare”

Chiar dacă Mihai Stoica a anunțat că Alibec va pleca, cel mai probabil, atacantul a dezvăluit că nu a avut încă o discuție cu conducerea clubului în legătură cu acest lucru și că, cel mai probabil, această situație va fi lămurită săptămâna viitoare.

De asemenea, el a vorbit și despre condiția pe care a pus-o la revenirea la FCSB, când a dorit ca patronul Gigi Becali să nu îl critice în public:

“Nu mă gândesc la retragere. Încă nu am discutat nimic (n.r. despre plecarea de la FCSB). Am văzut și eu ce s-a scris, dar nu am discutat nimic. Poate săptămâna viitoare. Pregătit nu sunt 100%, dar îmi trebuie câteva meciuri în picioare și o să îmi revin.

Nu este adevărat (n.r. că s-a operat fără să știe clubul). I-am anunțat pe cei de la club, numai că a fost o neînțelegere. Am vorbit ulterior cu Meme și i-am explicat. A înțeles cum a stat treaba. Era o urgență. Am făcut și două antrenamente, dar am revenit prea târziu pentru ultimul meci.

Nu știu ce o să fac (n.r. din ianuarie). Acum un depinde de mine.

Nu neapărat criticat. Am spus că dacă vrea să îmi reproșeze ceva, să mă sune și să îmi spună mie direct. Suntem destul de maturi să ne înțelegem. Nu mă așteptam să fie așa rău, am venit cu gândul de a crește în carieră, dar am avut ghinion în Supercupă, m-am accidentat 2 luni și când am revenit nu am fost în cea mai bună formă”, a declarat Denis Alibec, potrivit digisport.ro.

