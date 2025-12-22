Verdict dur pentru Alexander Isak! Englezii au anunțat cât va lipsi vedeta lui Liverpool - Antena Sport

Închide meniul
Verdict dur pentru Alexander Isak! Englezii au anunțat cât va lipsi vedeta lui Liverpool

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 19:09

Alexander Isak, în timpul meciului Tottenham - Liverpool / Profimedia

Atacantul suedez Alexander Isak s-a accidentat sâmbătă, în meciul cu Tottenham, şi va lipsi câteva luni din echipa lui FC Liverpool, conform previziunilor presei engleze.

Isak a deschis scorul şi s-a accidentat, după un contact cu Micky van de Ven, în victoria cu Tottenham, obţinută de FC Liverpool sâmbătă, 2-1 la Londra. Suedezul din atacul „cormoranilor” a fost înlocuit în minutul 60, după ce a deschis scorul.

Verdict dur pentru Alexander Isak! Va avea nevoie de câteva luni de recuperare

Potrivit mai multor publicaţii din insulă, inclusiv Sky Sports şi The Athletic, Isak suferă de o fractură la picior, necesitând câteva luni de recuperare. Întrebat despre durata probabilă a absenţei sale, antrenorul Arne Slot a spus: „Este dificil să ştii exact ce are”.

Această accidentare vine după ce Isak ratase deja mai multe meciuri la sfârşitul lunii octombrie, din cauza unei accidentări la adductor.

Cotat la 120 de milioane de euro, Alexander Isak a evoluat în 13 meciuri pentru Liverpool în toate competițiile. Atacantul suedez a marcat 3 goluri și a oferit o pasă de gol.

