Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off

Campioana zâmbește din nou după victoria din Olanda, cu Go Ahead Eagles, chiar dacă o parte din rivali au spus deja că FCSB e prea jos pentru a prinde play-off-ul. 

22:00
VIDEOIanis Stoica, marcator în victoria Estrelei din Liga Portugal. Estoril – Sporting se joacă de la 22:30
21:57
Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat
21:38
LIVE TEXTPetrolul – Rapid 0-1. Episodul 132 din “Primvs derby”
21:35
LIVE SCORECagliari – Inter se joacă ACUM. Lautaro a deschis scorul. Cristi Chivu caută a treia victorie la rând
21:32
VIDEOScandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri
21:05
VideoJurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
