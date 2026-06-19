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Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecție

La FC Dallas, unde joacă și românul Enes Sali, americanii se laudă cu cea mai tare colecție!

 

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Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecție

Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecție

Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecție
Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial

Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial

Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial
Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo

Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo

Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo
Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial

Jurnal AntenaSport | Dor de Mondial
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