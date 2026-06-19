Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecție
La FC Dallas, unde joacă și românul Enes Sali, americanii se laudă cu cea mai tare colecție!
La FC Dallas, unde joacă și românul Enes Sali, americanii se laudă cu cea mai tare colecție!
Jurnal AntenaSport | Fotbal de colecțieJurnal AntenaSport | Fotbal de colecție
Jurnal AntenaSport | Sunt în formă de MondialJurnal AntenaSport | Sunt în formă de Mondial
Jurnal AntenaSport | Forţe proaspete la DinamoJurnal AntenaSport | Forţe proaspete la Dinamo
Jurnal AntenaSport | Dor de MondialJurnal AntenaSport | Dor de Mondial
Momente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare durăMomente horror în Canada - Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură