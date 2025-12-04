Max Verstappen, înaintea ultimei etape a sezonului de Formula 1: „Sunt foarte relaxat, nu am nimic de pierdut” - Antena Sport

Max Verstappen a prefațat Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului de Formula 1. Cursa de pe circuitul Yas Marina va fi duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Max Verstappen, alături de Lando Norris și Oscar Piastri, vor lupta pentru titlul mondial în Abu Dhabi. Olandezul este pe locul secund în clasamentul piloților, la 12 puncte față de primul loc, ocupat de britanicul de la McLaren.
Max Verstappen, relaxat înaintea ultimei etape a sezonului de Formula 1
Max Verstappen a declarat că în ciuda faptului că ar putea câștiga al cincilea titlu mondial la rând, va fi foarte relaxat în ultima etapă a sezonului. Olandezul de la Red Bull a transmis că nu are nimic de pierdut, subliniind cât de mândru este de echipa sa, în special după a doua parte a sezonului.
„Sunt foarte relaxat, nu am nimic de pierdut. Doar mă bucur de faptul că sunt aici. Dar nu e doar despre a fi aici – m-am bucurat de a doua parte a sezonului, am muncit alături de echipă și am reușit să întoarcem lucrurile după perioada dificilă.
Am trecut de la analize după curse și a ne simți foarte dezamăgiți, frustrați de performanțe, la a ne bucura, zâmbi, și a avea din nou victorii. E fantastic, așa că doar o să mă bucur de asta.
Pentru mine, totul e un bonus, chiar și să fiu aici luptând pentru titlu. Asta face totul foarte simplu pentru mine. Vom încerca să avem un week-end bun, dar chiar și asta nu e sub controlul meu, deci doar o să încerc să mă bucur.
Sunt foarte mândru de sezonul pe care l-am avut, de cum am reușit să revenim în a doua parte. Vom încerca să ne distrăm până la final”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com, înainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi.
