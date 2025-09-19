Jurnal AntenaSport | Lupta la titlu îi dă palpitații lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Lupta la titlu îi dă palpitații lui Mirel Rădoi
Mirel Rădoi a avut probleme cu tensiunea la victoria Universității Craiova cu Farul. El speră să nu aibă probleme și la Galați, unde oltenii dau peste Oțelul.
