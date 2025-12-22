"De asta are nevoie Mo Salah". Reacţie categorică după scandalul uriaş provocat de egiptean la Liverpool - Antena Sport

“Mohamed Salah are nevoie să câştige Cupa Africii pe Naţiuni”, a declarat selecţionerul naţionalei de fotbal a Egiptului, Hossam Hassan, citat de ziarul elveţian Le Matin.
După conflictul său cu Liverpool, legenda egipteană Mohamed Salah are ocazia să se relanseze la Cupa Africii pe Naţiuni din Maroc, unde speră să-i conducă în sfârşit pe “faraoni” spre un al optulea titlu la această competiţie, care le-a scăpat în ultimii 15 ani.
“Mo Salah are nevoie să câştige Cupa Africii”
Înaintea meciului de luni dintre Egipt şi modesta Zimbabwe, naţională antrenată de românul Marius Marinică, Hossam Hassan a vorbit despre Salah: “Simt că este extrem de motivat. Salah este o legendă şi va rămâne aşa. Este unul dintre cei mai buni jucători din lume şi îl susţin în tot ceea ce întreprinde.”
“Moralul lui Salah la antrenamente este excelent (…) şi sunt convins că va reuşi un turneu extraordinar. Nu a fost întotdeauna cazul în această lună decembrie”, a adăugat selecţionerul.
Pe 6 decembrie, extrema egipteană şi-a exprimat dezamăgirea prin cuvinte dure adresate reporterilor, după egalul obţinut la Leeds (3-3), meci în care antrenorul Arne Slot l-a trimis pe banca de rezerve pentru a treia oară consecutiv, o situaţie inedită pentru vedeta cu 250 de goluri în 420 de meciuri pentru Liverpool.
Tensiunile s-au redus semnificativ de atunci. Salah şi-a cerut scuze coechipierilor săi, iar Slot consideră episodul încheiat.
“Nu consider ceea ce i s-a întâmplat o criză. Aceste lucruri se întâmplă de obicei între jucători şi stafful tehnic. Am ţinut legătura cu el telefonic de la început şi l-am întâlnit când s-a alăturat cantonamentului echipei naţionale. Este complet concentrat pe turneu”, a spus selecţionerul Egiptului.
Hassan intenţionează să se bazeze pe talentul atacantului său pentru a ghida Egiptul, cea mai de succes naţiune din istoria Cupei Africii pe Naţiuni, spre al optulea succes în această competiţie.
“De fiecare dată când performanţele lui Salah scad la clubul său, îşi recapătă forma la echipa naţională şi devine şi mai bun, fie prin faptul că este decisiv, fie prin faptul că marchează el însuşi”, a subliniat Hassan.
“Mohamed Salah are nevoie să câştige Cupa Africii pe Naţiuni. Îl vom ajuta şi ne va ajuta“, a adăugat el.
Ajuns la 33 de ani, Salah nu a câştigat niciodată acest trofeu, în ciuda a patru participări, el ajungând de două ori în finală, în 2017 şi 2021.
