Moment istoric pentru Sidney Crosby! A doborât recordul deținut de Mario Lemieux - Antena Sport

Canadianul Sidney Crosby doborât recordul istoric de puncte reuşite de un jucător al echipei Pittsburgh Penguins, deţinut de compatriotul său Mario Lemieux, duminică seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 4-3 la şuturile de departajare în faţa formaţiei Montreal Canadiens, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).
Crosby, căpitanul lui Penguins, a reuşit un gol şi o pasă decisivă în acest joc, găzduit de PPG Pains Arena din Pittsburgh, ajungând la un total de 1.724 puncte (645 de goluri şi 1.079 assist-uri) în 1.387 de meciuri.
Sidney Crosby l-a depășit pe Mario Lemieux
El l-a depăşit astfel pe Lemieux, care s-a retras din activitate în 2005, cu un total de 1.723 puncte (690 de goluri şi 1.033 pase decisive) în 915 meciuri.
SIDNEY CROSBY HAS DONE IT! 🤯
HE NOW HAS THE MOST POINTS IN PENGUINS HISTORY! pic.twitter.com/OtFkG5odqe
— NHL (@NHL) December 22, 2025
Sidney Crosby, în vârstă de 38 de ani, a urcat cu această ocazie pe locul al optulea în clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe puncte reuşite în NHL, dominat de legendarul hocheist canadian Wayne Gretyky, cu 2.857 puncte (894 goluri şi 1.963 assist-uri).
Rezultate:
- Detroit Red Wings – Washington Capitals 3-2, după prelungiri
- Minnesota Wild – Colorado Avalanche 1-5
- Utah Mammoth – Winnipeg Jets 4-3, după prelungiri
- Dallas Stars – Toronto Maple Leafs 5-1
- Nashville Predators – New York Ranges 2-1
- Boston Bruins – Ottawa Senators 2-6
- New Jersey Devils – Buffalo Sabres 1-3
- Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 4-3
- Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 4-3, după şuturile de departajare
