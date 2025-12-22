Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani! - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani!

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 decembrie 2025, 16:05

Fanii lui CD Castellon / Facebook CD Castellon

Pentru prima oară din 1991 încoace, CD Castellón ar putea să evolueze în prima ligă din Spania. Echipa din orașul Castellón de la Plana, unde circa 10% din populația de 180.000 de locuitori e de origine română, traversează un moment extraordinar.

CD Castellón visează să joace în La Liga, după 35 de ani!

Până ieri, CD Castellón avea cinci victorii consecutive în Segunda División. Chiar dacă seria a fost ruptă de înfrângerea de la Cádiz (0-2), formația valenciană se menține în cursa pentru o promovare istorică. E pe cinci, loc de play-off, după 19 etape, la doar trei puncte de Las Palmas, echipa de pe poziția a doua, care duce direct în La Liga.

Club cu istorie de 103 ani, CD Castellón a suferit în ultimul deceniu, în care mai mult a pendulat între liga a treia și a patra. În 2024, echipa a promovat din nou în Segunda División, iar acum pare pregătită să facă următorul pas. Dacă anul trecut a încheiat pe 17 și s-a salvat de la retrogradare, în această stagiune atacă primele poziții.

Echipa e antrenată de Pablo Hernández (40 de ani), fost internațional spaniol, dar artizanul „resuscitării” miraculoase din ultimii ani este patronul grupării, greco-canadianul Haralabos Voulgaris.

Patronul echipei și-a făcut averea din pariuri sportive

Haralabos Voulgaris, cunoscut drept „Bob”, și-a clădit averea din poker și pariuri sportive, mai ales cele pe meciurile din NBA. Presa americană îl consideră cel mai prolific parior din istoria NBA-ului. Voulgaris, acum în vârstă de 50 de ani, a ajuns milionar până să împlinească 30 de ani.

În copilărie, Bob mergea cu tatăl său, antreprenor în Winnipeg (Canada), în cazinourile din Las Vegas, unde paria pe numărul total de puncte sau cât se va marca într-un sfert. După terminarea studiilor universitare, Bob avea deja 70.000 de dolari făcuți din pariuri, pe care i-a investit pe un singur eveniment: a pariat că Los Angeles Lakers va câștiga sezonul 1999/2000 din NBA! I-a ieșit, așa că s-a îmbogățit cu 500.000 de dolari.

Între timp, Voulgaris și-a diversificat sursele de venit, dar a rămas pasionat de matematică și date statistice. La un moment dat, ajunsese să parieze câte un milion de dolari pe meciurile din NBA.

Spre La Liga, chiar mai repede decât era plănuit

Bob a cumpărat clubul CD Castellón, pe atunci în a treia ligă, în iulie 2022. „Știu că va costa timp și bani, dar vom ajunge unde ne dorim”, declara el când a venit în Spania.

Voulgaris a replicat la Castellón modelul din sporturile nord-americane, cu investiții în infrastructură și o dezvoltare sportivă bazată pe analiză de date. Conform presei spaniole, a investit deja circa 15 milioane de euro în club și urmează să majoreze capitalul.

Cu toate că Voulgaris și-a propus să o ducă pe Castellón în La Liga până în 2028 sau 2029, s-ar putea să reușească asta mult mai devreme.

  • 15,7 milioane de euro valorează tot lotul lui Castellón, potrivit Transfermarkt. Doar șase echipe din Segunda División valorează mai puțin.
  • Haralabos Voulgaris a jucat de două ori la masa finală în World Poker Tour (WPT).
  • Un singur român a jucat pentru Castellón de-a lungul anilor: Florin Andone, în 2011.
