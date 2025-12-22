Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani! - Antena Sport

Pentru prima oară din 1991 încoace, CD Castellón ar putea să evolueze în prima ligă din Spania. Echipa din orașul Castellón de la Plana, unde circa 10% din populația de 180.000 de locuitori e de origine română, traversează un moment extraordinar.

CD Castellón visează să joace în La Liga, după 35 de ani!

Până ieri, CD Castellón avea cinci victorii consecutive în Segunda División. Chiar dacă seria a fost ruptă de înfrângerea de la Cádiz (0-2), formația valenciană se menține în cursa pentru o promovare istorică. E pe cinci, loc de play-off, după 19 etape, la doar trei puncte de Las Palmas, echipa de pe poziția a doua, care duce direct în La Liga.

Club cu istorie de 103 ani, CD Castellón a suferit în ultimul deceniu, în care mai mult a pendulat între liga a treia și a patra. În 2024, echipa a promovat din nou în Segunda División, iar acum pare pregătită să facă următorul pas. Dacă anul trecut a încheiat pe 17 și s-a salvat de la retrogradare, în această stagiune atacă primele poziții.

Echipa e antrenată de Pablo Hernández (40 de ani), fost internațional spaniol, dar artizanul „resuscitării” miraculoase din ultimii ani este patronul grupării, greco-canadianul Haralabos Voulgaris.

Patronul echipei și-a făcut averea din pariuri sportive

Haralabos Voulgaris, cunoscut drept „Bob”, și-a clădit averea din poker și pariuri sportive, mai ales cele pe meciurile din NBA. Presa americană îl consideră cel mai prolific parior din istoria NBA-ului. Voulgaris, acum în vârstă de 50 de ani, a ajuns milionar până să împlinească 30 de ani.