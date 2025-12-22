Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir - Antena Sport

Închide meniul
Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 16:42

Comentarii
Louis Munteanu / Sport Pictures

Louis Munteanu a atras atenția mai multor cluburi din Europa și este foarte aproape de a pleca de la CFR Cluj în această iarnă. Atacantul de 23 de ani se află deja pe lista unor echipe importante din Ligue 1, precum Lyon, Rennes și Nantes.

Pe lângă cele trei cluburi din Franța, presa din Scoția a dezvăluit că Louis Munteanu este și pe lista lui Celtic. Acum, alte trei cluburi, toate din La Liga, au intrat pe fir.

Louis Munteanu, monitorizat de trei echipe din La Liga

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Louis Munteanu este monitorizat de trei echipe din La Liga. Este vorba despre Real Betis, Girona și Valencia.

Spaniolii trebuie să se grăbească însă, deoarece presa din Franța a anunțat că Lyon negociază deja pentru transferul lui Munteanu în Franța.

Atacantul de 23 de ani reprezintă principalul produs de export al echipei din Gruia, iar un transfer pe o sumă consistentă i-ar ajuta pe cei de la CFR Cluj să își păstreze ceilalți jucători și să nu mai fie nevoiți să vândă în iarnă, pentru a găsi fonduri.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a declarat recent că o eventuală vânzare a lui Louis Munteanu pentru suma de 10 milioane de euro ar însemna ca formația din Gruia să nu mai fie nevoită să vândă și alți fotbaliști:

“Nu putem să dăm toată echipa. Dacă vindem unul-doi pe sume corespunzătoare, ne oprim. Dacă luăm 10 milioane pentru Louis, poate nu mai vindem altceva. Nu aș vrea să vindem mai mult de doi titulari”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
