Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir - Antena Sport

Louis Munteanu a atras atenția mai multor cluburi din Europa și este foarte aproape de a pleca de la CFR Cluj în această iarnă. Atacantul de 23 de ani se află deja pe lista unor echipe importante din Ligue 1, precum Lyon, Rennes și Nantes.

Pe lângă cele trei cluburi din Franța, presa din Scoția a dezvăluit că Louis Munteanu este și pe lista lui Celtic. Acum, alte trei cluburi, toate din La Liga, au intrat pe fir.

Louis Munteanu, monitorizat de trei echipe din La Liga

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Louis Munteanu este monitorizat de trei echipe din La Liga. Este vorba despre Real Betis, Girona și Valencia.

🚨🆕 #CFRCluj 🇷🇴

Louis Munteanu attracting interest across Europe!

📌 Lyon & Nantes, Real Betis, Girona and Valencia monitoring him. pic.twitter.com/1kRfsjLVU4

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 22, 2025

Spaniolii trebuie să se grăbească însă, deoarece presa din Franța a anunțat că Lyon negociază deja pentru transferul lui Munteanu în Franța.