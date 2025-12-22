Victor Piţurcă a luat decizia legată de antrenorat! Anunţul făcut de fostul selecţioner - Antena Sport

Victor Piţurcă nu a mai antrenat pe nimeni de aproape şase ani, iar fostul selecţioner, ajuns la 69 de ani, susţine că sunt şanse din ce în ce mai mici de a reveni pe bancă.

Piţurcă a refuzat ultimele oferte venite din zona Golfului, după ce le-a antrenat de-a lungul timpului pe Steaua, FC U Craiova, Universitatea Craiova și Al Ittihad, fiind şi selecţioneruk României în trei mandate, 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014.

Victor Piţurcă nu mai revine în antrenorat

“Nu s-a mai schimbat nimic între timp. Din contră, din ce trece vremea, primesc telefoane cât mai rar. Nu mai ești de actualitate și e normal.

Este în regulă însă, pentru că nu îmi doresc eu foarte mult acest lucru (n.r. să revină). Așa că am hotărât să stau liniștit, în afara reflectoarelor”, a spus Piţurcă, citat de digisport.ro.

Ca antrenor, Victor Piţurcă a câştigat titlul în Liga 1 (2000-2001), Cupa României (1991-1992) şi Supercupa României (2001), toate alături de Steaua, echipa la care a scris istorie ca jucător.