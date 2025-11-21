Jurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu - Antena Sport

După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”

Starul lui Chelsea, accidentare stupidă în propria locuință. Cât va lipsi și ce meciuri va rata

Lando Norris a dat cărțile pe față despre relația cu Oscar Piastri, înaintea cursei din Las Vegas

FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho pe banca oltenilor

Ștefan Baiaram, mesaj ferm despre Filipe Coelho, după primul meci fără Mirel Rădoi la Craiova: „Nu poate schimba tot”

Filipe Coelho, concluzii după debutul cu victorie la Universitatea Craiova: „Nu a fost ușor”

1

Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român

2

BREAKING NEWS Turcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului

3

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026

4

OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori”

5

Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc

6

Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030