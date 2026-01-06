Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1

Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 22:58

Comentarii
Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1

Andrei Coubiş într-un meci al lui Milan Primavera / Profimedia Images

Andrei Coubiş (22 de ani) vine în Liga 1, dar nu la Dinamo, echipă care l-a dorit şi acum, şi în trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul lui AC Milan a semnat cu U Cluj. El este aşteptat să se alăture cantonamentului din Antalya al “Şepcilor roşii”.

Andrei Coubiş a semnat cu U Cluj

Potrivit fanatik.ro, U Cluj l-a împrumutat pe Coubiş până în vară, “Şepcile roşii” având şi o opţiune de transfer definitiv la finalul sezonului.

Andrei Coubiş este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. În trecut Coubiş a fost căpitanul lui Milan Primavera.

Coubiş a fost testat în trecut şi de Max Allegri la echipa mare a Milanului, dar a avut un meci de coşmar într-un amical al “rossonerilor” cu Chelsea, în vara anului trecut. Coubiş şi-a dat autogol în minutul 3, apoi, în minutul 18, a fost eliminat. Chelsea avea să câştige acel amical cu 4-1.

Reclamă
Reclamă

Milan l-a împrumutat în acest sezon pe Andrei Coubiş la Sampdoria, dar jucătorul român nu a evoluat deloc la formaţia din Serie B. A fost ba în afara lotului, ba rezervă neutilizată. Ultima oară Coubiş a jucat într-un meci al lui Milan U23, la sfârşitul lui aprilie 2025.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Observator
Trei sferturi din ţară, sub alertă de cod galben de ninsori, viscol şi ger până pe 8 ianuarie
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
23:29
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen
23:21
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher”
22:55
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK
22:36
Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League
22:24
VideoJurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează
22:19
Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 3 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 4 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului 5 E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș 6 Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB