Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1 - Antena Sport

Andrei Coubiş (22 de ani) vine în Liga 1, dar nu la Dinamo, echipă care l-a dorit şi acum, şi în trecut.

Fotbalistul lui AC Milan a semnat cu U Cluj. El este aşteptat să se alăture cantonamentului din Antalya al “Şepcilor roşii”.

Andrei Coubiş a semnat cu U Cluj

Potrivit fanatik.ro, U Cluj l-a împrumutat pe Coubiş până în vară, “Şepcile roşii” având şi o opţiune de transfer definitiv la finalul sezonului.

Andrei Coubiş este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. În trecut Coubiş a fost căpitanul lui Milan Primavera.

Coubiş a fost testat în trecut şi de Max Allegri la echipa mare a Milanului, dar a avut un meci de coşmar într-un amical al “rossonerilor” cu Chelsea, în vara anului trecut. Coubiş şi-a dat autogol în minutul 3, apoi, în minutul 18, a fost eliminat. Chelsea avea să câştige acel amical cu 4-1.