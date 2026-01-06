E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș - Antena Sport

Trei cluburi din Liga 1 şi-au manifestat interesul pentru Andrei Coubiș: Universitatea Craiova, Dinamo şi Universitatea Cluj.
Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, iar italienii spun că deja fotbalistul a bătut palma cu Universitatea Cluj. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante.
Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrei Coubiș a ajuns un acord cu ”U” Cluj, iar marți după-amiază va semna actele cu formaţia ardeleană.
“Tranzacție încheiată și confirmată! Andrei Coubiș va semna cu Universitatea Cluj în această după-amiază”, a scris Schira pe contul personal de platforma X.
Andrei Coubiș provine dintr-o familie română, dar s-a născut la Milano, motiv pentru care deține cetățenie româno-italiană șipoate evolua pentru ambele naționale. Fotbalistul a evoluat pentru repzentativele României la juniori, dar în cele din urmă a refuzat convocările aşteptând să fie chemat de reprezentativa Italiei. Andrei Coubiș a fost convocat și la selecționata U20 a Italiei, dar nu a debutat pentru aceasta.
