Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer - Antena Sport

Oţelul Galaţi a luat o decizie surprizătoare. Potrivit Fanatik.ro, Paulinho a fost lăsat să plece în Polonia şi să semneze cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia.
Paulinho sosea la Oțelul în luna iulie, din Danemarca, de la Viborg. Lusitanul s-a impus rapid în tricoul gălățenilor, contribuind din plin la parcursul bun al gălățenilor. Este golgheterul echipei, cu 7 goluri marcate în 20 de etape.
Interesant este că Oţelul va încasa doar 200.000 euro în schimbul jucătorului, deoarce Paulinho a ajuns la Oțelul în vara anului trecut de la Viborg, iar danezii aveau procente păstrate dintr-o vânzare a atacantului.
Paulo Rafael Pereira Araújo, pe numele complet, are 26 de ani şi a mai evoluat la São Paio D’Arcos, Fafe şi Estrela Amadora înainte de Viborg.
