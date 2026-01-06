Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher” - Antena Sport

Gigi Becali a fost lăudat de Dumitru Dragomir, după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins de faptul că patronul campioanei are o strategie pusă la punct în privința jucătorului.
Gigi Becali a dezvăluit că Marius Șumudică îl vrea pe Octavian Popescu la noua lui echipă, Al-Okhdood. Mijlocașul ar urma să fie împrumutat de FCSB la formația din Arabia Saudită.
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB
Dumitru Dragomir s-a declarat convins de faptul că Octavian Popescu va face față în fotbalul saudit. Acesta este de părere că mijlocașul va „renaște” sub comanda lui Marius Șumudică.
De asemenea, Dragomir a transmis că Becali nu-l va ceda gratis pe Octavian Popescu. Fostul șef de la LPF a declarat că mijlocașul se va întoarce a FCSB în vară.
„Ar fi o mutare extraordinară și pentru Steaua, și pentru el. Îi face praf pe ăia acolo, o să vedeți! Îi sparge pe toți! E un campionat mai tare decât cel de la noi, iar Șumudică e omul dracului. Îl face fotbalist!
(n.r. credeți că vor conta pentru Octavian Popescu criticile lui Marius Șumudică din trecut?) Nu. Dacă îl cere, îți dai seama că îl apreciază. (n.r. credeți că se va mai întoarce la FCSB din vară?) Se întoarce, pentru că Becali e hoț, e șmecher! Nu-i dă el drumul așa, gratis”, a declarat Dumitru Dragomir, conform prosport.ro.
Ce a spus Gigi Becali despre Octavian Popescu
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Marius Şumudică s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu.
“A vrut Şumudică, m-a întrebat de Thiam şi de încă unul, nu vă spun numele. Thiam se antrenează bine, dă goluri. Bun, nu îl mai dăm. Şi atunci am zis să îl ia pe George Popescu. Să îl ia, dar să vorbească cu el, să vadă dacă vrea să meargă. I-am zis bine, luaţi-l 6 luni, dar acolo trebuie să ai certificat de căsătorie, că altfel nu te lasă să stai cu ea în hotel, cu femeie. Se duce singur, dar sunt unii care nu vor şi dacă nu ai certificat de căsătorie nu te lasă. E într-un oraş mai periculos, mai strict.
Nu m-am lămurit, e vorba că îl vede cineva acolo, îşi dă un restart, îl vede cineva şi dă 20 de milioane pe el. El are talent de 20 de milioane. Am încredere în Şumudică. Şi el a zis că are încredere în el, pe bandă stângă. Ei nici nu au bani de cheltuială, am cerut 150.000 pentru împrumut, 5 luni de zile. Îi dă şi lui vreo 200.000. Îi fac reducere lui Şumudică, poate am noroc cu el”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
- Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1
- Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB
- „Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose
- Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești
- Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament