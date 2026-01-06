Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher” - Antena Sport

Gigi Becali a fost lăudat de Dumitru Dragomir, după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins de faptul că patronul campioanei are o strategie pusă la punct în privința jucătorului.

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Șumudică îl vrea pe Octavian Popescu la noua lui echipă, Al-Okhdood. Mijlocașul ar urma să fie împrumutat de FCSB la formația din Arabia Saudită.

Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB

Dumitru Dragomir s-a declarat convins de faptul că Octavian Popescu va face față în fotbalul saudit. Acesta este de părere că mijlocașul va „renaște” sub comanda lui Marius Șumudică.

De asemenea, Dragomir a transmis că Becali nu-l va ceda gratis pe Octavian Popescu. Fostul șef de la LPF a declarat că mijlocașul se va întoarce a FCSB în vară.

„Ar fi o mutare extraordinară și pentru Steaua, și pentru el. Îi face praf pe ăia acolo, o să vedeți! Îi sparge pe toți! E un campionat mai tare decât cel de la noi, iar Șumudică e omul dracului. Îl face fotbalist!