Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League - Antena Sport

Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. Manchester City e gata să plătească suma de 75 de milioane de euro în schimbul starului din Premier League, Antoine Semenyo (25 de ani).

Mijlocașul din Ghana, care evoluează la Bournemouth, a impresionat în acest sezon. Semenyo, cotat la suma de 65 de milioane de euro, mai avea contract cu trupa de pe Vitality Stadium până în vara lui 2030.

Conform skysports.com, Manchester City a ajuns la un acord cu Bournemouth pentru transferul lui Antoine Semenyo. Jucătorul va efectua vizita medicală joi, iar ulterior va semna cu trupa lui Pep Guardiola.

Semenyo va juca ultimul meci la Bournemouth miercuri, în Premier League, cu Tottenham. Ulterior, mijlocașul născut în Anglia, dar care reprezintă Ghana, ar putea debuta la Manchester City sâmbătă, atunci când „cetățenii” se duelează cu Exter în FA Cup.

„Cred că ar putea fi ultimul său meci. Asta este opinia mea, dar nu este nimic semnat. Este părerea mea, înțelegând piața și zgomotul din presă, dar nu este nimic semnat. El este acum jucătorul nostru și sper să continue aici”, a declarat antrenorul lui Bournemouth, Andoni Iraola, înaintea meciului cu Tottenham.