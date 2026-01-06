Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 22:55

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. 

După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi. 

Răzvan Lucescu și PAOK, în sferturile Cupei Greciei 

Cele două echipe au încheiat la egalitate prima repriză, fără gol marcat. Makana Baku a deschis scorul pentru Atromitos, în minutul 52, dar noua achiziţie a lui PAOK, suedezul Alexander Jeremejeff a egalat două minute mai târziu. Cum primele 90 de minute s-au terminat tot la egalitate, 1-1, s-a trecut direct la lovituri de departajare. 

Aici, echipele au mers cap la cap, Atromitos ratând ultima lovitură de departajae, ceea ce a dus la calificarea în sferturi a lui PAOK, cu scorul de 5-4. 

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu au marcat de la punctul cu var Michailidis, Kenny, Kedziora, Taison şi Giakoumakis, în timp ce pentru Atromitos au înscris Tsamakis, Garcia, Palmezano şi Mansur, iar Karamanis a ratat. 

