Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen - Antena Sport

Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen

Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen

Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 23:29

Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen

Erik ten Hag / Facebook Twente

Erik ten Hag a fost prezentat oficial la noua echipă! Olandezul nu va fi de această dată antrenor, ci director tehnic.

Ten Hag revine în fotbal la 4 luni după ce a fost demis de Bayer Leverkusen. Echipa germană l-a concediat după numai 3 meciuri oficiale, în care a adunat o victorie, o remiză şi o înfrângere.

Erik ten Hag a semnat cu Twente: “E minunat și special să mă întorc”

La United ten Hag a început bine, terminând pe locul 3 campionatul în primul sezon pe banca “Diavolilor roşii” şi ajungând în finala Cupei Angliei, pe care a pierdut-o, cu 2-1, cu rivala Manchester City. Sezonul următor a reuşit să câştige Cupa Angliei cu United. A urmat însă dezastrul şi la “Diavolii roşii”. Ten Hag a fost demis când echipa se afla pe locul 14.

Ten Hag a fost antrenor secund al lui Twente între 2006 şi 2009. Twente e clubul unde s-a format, unde a evoluat în 1989-1990, între 1992 şi 1994 şi între 1996 şi 2002, acumulând 257 de meciuri până la sfârşitul carierei sale în acel an. Ulterior a devenit antrenor al echipelor de juniori U17 şi U19 între 2002 şi 2006 şi antrenor secund al echipei principale între 2006 şi 2009.

Teh Hag îşi va prelua funcţia pe 1 februarie. Twente ocupă în prezent locul 6 în campionatul Olandei.

“Cred că este minunat și special să mă întorc la FC Twente, clubul pe care l-am susținut încă din copilărie și unde obișnuiam să merg la Het Diekman (fostul stadion al Twente). Aici mi-am început cariera de fotbalist și de antrenor”, a declarat Ten Hag pentru site-ul oficial al clubului.

“Cu experiența mea în dezvoltarea tinerilor, formarea echipelor și cultura sportului de performanță, vreau să colaborez cu Consiliul de Supraveghere, conducerea și staff-ul pentru a consolida fundația tehnică a FC Twente, astfel încât clubul să-și poată valorifica potențialul pe termen lung ca simbol regional”, a precizat acesta.

