Jurnal AntenaSport | Regina mărilor - Antena Sport

Românca Ebru Bolat a ajuns în top 10 mondial la yachting și visează la o mediale olimpică la Los Angeles!

 

20:30
Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30). “Câinii” vor să continue forma bună după derby. Echipele de start
20:29
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii!
20:00
Lovitură pentru Barcelona! Ce se va întâmpla la primul meci din Champions League
19:39
“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!
19:33
Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj
19:15
Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025
