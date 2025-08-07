Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici - Antena Sport

Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben

CFR Cluj – Braga 1-2. Eşec la limită pentru echipa lui Dan Petrescu, în duelul pentru play-off-ul Europa League

AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru

LIVE TEXT FCSB – Drita 0-1. Ocazie mare ratată de Şut. Kosovarii au marcat după şapte minute

Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute

Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările

Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului”

Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club

Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare”

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren”

Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7