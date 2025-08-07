Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici
De mici, puștii învață să scoată fum din cauciucuri la concursurile de drift! Mulți dintre ei mai au de așteptat ani buni pentru a-și lua carnetul, deși sunt ași la volan!
